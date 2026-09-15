От картофеля до рыбы: Патрушев рассказал о продовольственном потенциале России

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Российская сельхозпродукция сегодня поступает на рынки десятков государств.

Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире и развивает сотрудничество с десятками стран в сфере агропромышленного комплекса. Об этом в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что российский аграрный сектор не только обеспечивает внутренние потребности страны, но и позволяет укреплять продовольственную безопасность партнеров за рубежом.

«Мы являемся крупным производителем пшеницы, ячменя, картофеля, молока, мяса, рыбы и других продуктов. По отдельным видам самообеспеченность у нас значительно превышает потребление. Это означает, что у России есть возможность укреплять продовольственную безопасность партнеров-партнеров», — заявил Патрушев.

По словам вице-премьера, российская сельхозпродукция поставляется в 160 стран мира. Объем аграрного экспорта в последние годы достигает около 100 миллионов тонн, а его стоимость превышает 40 миллиардов долларов.

В рамках деловой программы фестиваля Дмитрий Патрушев ознакомился с экспозициями, посвященными развитию российского АПК. Среди представленных проектов — интерактивная карта экспорта сельхозпродукции, роботизированная теплица и стенд «Байкал», рассказывающий о природных ресурсах России.

Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. В мероприятии участвуют представители почти 200 государств, включая делегации Китая, Индии, Бразилии, Аргентины и Мексики. Для гостей подготовили образовательные программы, мастер-классы и творческие встречи. Среди главных тем — международное сотрудничество, устойчивое развитие и формирование многополярной модели глобального партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи прошло масштабное шествие молодежи мира. В мероприятии приняли участие около десяти тысяч человек из разных стран. Участники прошли по территории интерактивного пространства «Город молодежи мира» в национальных костюмах, с флагами, традиционными атрибутами и музыкальными инструментами.

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