Капсула времени: комета 3I/ATLAS прилетела из тьмы вселенной и хранит следы чужой системы

Фото: 5-tv.ru

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Межзвездная объект может помочь ученым изучить условия, в которых формировались космические тела у другой звезды.

Межзвездная комета 3I/ATLAS могла появиться в области своей родной звездной системы, куда почти не проникал свет, сообщает портал space.com. Такой объект способен сохранить вещество из далекого мира, недоступного для прямого изучения.

3I/ATLAS не принадлежит Солнечной системе и прибыл из-за ее пределов. Это делает комету особым объектом для исследований: она могла принести с собой информацию о процессах, которые происходили возле другой звезды.

По мнению ученых, комета могла сформироваться в холодной и темной части своей системы. В таких областях свет звезды почти не воздействует на вещество, поэтому состав ледяного тела может сохранять следы ранних этапов его формирования.

Подобные объекты можно рассматривать как космические «капсулы времени». Их изучение позволяет получить сведения о месте, которое человечество не может посетить, и сравнить условия рождения тел у разных звезд.

Главный интерес для исследователей представляет состав 3I/ATLAS. Анализ вещества кометы может помочь понять, какие процессы происходили при формировании объектов в другой звездной системе.

Межзвездный гость продолжает оставаться редкой возможностью изучить материал, появившийся далеко за пределами Солнечной системы. Каждое такое тело может дать ученым новые сведения о том, как формируются планеты и другие объекты вокруг звезд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 27 ранее неизвестных объектов за орбитой Нептуна.

Найденные тела находятся в поясе Койпера — области на окраине Солнечной системы, где сохранились древние остатки вещества, из которого формировались планеты. Некоторые из обнаруженных объектов относятся к самым маленьким телам, которые удалось напрямую наблюдать: их размеры могут составлять около 10 километров, а самый компактный объект, по оценкам ученых, может иметь диаметр около 5 километров.

Исследователи считают такие космические объекты своеобразными «капсулами времени». В отличие от крупных планет, они практически не изменились за миллиарды лет и могут сохранить сведения о процессах, происходивших на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Для изучения новых объектов ученые также использовали данные телескопа «Хаббл». Сравнение наблюдений показало, что небольшие ледяные тела имеют схожие свойства поверхности с более крупными объектами пояса Койпера, что может указывать на их общее происхождение из древнего материала.

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