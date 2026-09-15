Сосновые шишки могут пригодиться для ухода за голубикой и гортензиями

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

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Оказывается, привычный лесной материал способен решить на участке сразу несколько задач.

Сосновые шишки могут стать полезным материалом для садового участка, а не просто сырьем для детских поделок. Их можно использовать в качестве мульчи, дренажа и добавки для растений, которые предпочитают кислую почву. Об этом URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

По словам специалиста, сосновые шишки особенно подходят для ухода за голубикой, рододендронами и гортензиями. Они помогают поддерживать необходимую кислотность грунта и могут использоваться как натуральный мульчирующий материал.

Кроме того, измельченные шишки в сочетании с хвоей можно добавлять в почву при посадке растений, которым нужен кислый грунт. Такая смесь улучшает структуру земли и создает условия для развития корневой системы.

Еще один способ применения шишек — приготовление питательной смеси для весенней подкормки. Для этого садовод советует соединить компост с торфом и добавить измельченные шишки вместе с сосновой хвоей. Полученным составом можно укрывать приствольные круги у гортензий, рододендронов и голубики.

Сосновые и еловые шишки также подходят для использования в качестве дренажа в цветочных горшках, балконных ящиках и кашпо. В отличие от некоторых других материалов, они долго сохраняют форму благодаря содержанию смол и танинов.

Помочь шишки могут и комнатным растениям. За счет смол и фитонцидов они обладают свойствами, которые могут сдерживать развитие грибков и отпугивать некоторых насекомых. Например, при появлении мошек в горшке шишки можно разложить на поверхности почвы вокруг растения.

Однако собирать материал для участка нужно правильно. По словам эксперта, лучше выбирать сухие и полностью раскрывшиеся шишки, которые уже упали с деревьев. Собирать их рекомендуется в сухую погоду вдали от автомобильных дорог.

Для приготовления мульчи шишки необходимо измельчить. Самойлова рассказала, что делает это с помощью кувалды в садовой тачке: материал дробится на части, но не разлетается благодаря высоким бортам.

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