Лавров анонсировал встречу с Рубио в Нью-Йорке

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Переговоры пройдут на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предстоящей встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. Переговоры состоятся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

«У меня запланирована с ним встреча, с госсекретарем Рубио, в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи», — сказал Лавров на посольском круглом столе по Украине.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Неделя высокого уровня пройдет в традиционном формате, а общие прения состоятся 22–26 и 28 сентября. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.

Для Лаврова и Рубио это не первый контакт. Российский и американский дипломаты уже встречались в этом году. В июле они провели переговоры на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров допустил принудительную отправку женщин на фронт на Украине. Глава МИД России также заявил, что насильственная отправка людей в зону боевых действий нарушает их право на жизнь. По словам министра, на улицах украинских городов также и мужчин без повесток могут силой задерживать и доставлять для дальнейшей отправки на фронт.

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