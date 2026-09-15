Тунца рекордных размеров поймали во Владивостоке
Во Владивостоке рыбак поймал на удочку тунца длиной 2 метра 17 сантиметров
Фото, видео: ВКонтакте / Открытое море | Sea Open; 5-tv.ru
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На вываживание гигантской рыбы у мужчины ушло около четырех часов.
Во Владивостоке рыбак установил рекорд Дальнего Востока по спортивной ловле тунца. Мужчина вытащил на удочку рыбу длиной более двух метров и весом свыше 200 килограммов. Об этом сообщила Федерация рыболовного спорта Приморского края.
Рекордную добычу удалось поймать в районе бухты Тихой. Длина тунца составила два метра 17 сантиметров, а вес — 232 килограмма.
Поймал трофей руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Расохин. По данным организации, рыболов вываживал рыбу около четырех часов.
Размеры и вес тунца проверили судьи по рыболовному спорту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине предложили сделать синеперого тунца промысловым видом. В регионе подготовили квоты на добычу рыбы после того, как специалисты зафиксировали рост ее запасов и активную миграцию в воды Дальнего Востока. На следующий год для промысла рекомендовали выделить 780 тонн тунца.
При этом промышленная добыча пока остается сложной задачей из-за отсутствия специализированных судов, а эксперты рассчитывают, что возможностью смогут воспользоваться небольшие предприятия.
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