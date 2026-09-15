Тунца рекордных размеров поймали во Владивостоке

Во Владивостоке рыбак поймал на удочку тунца длиной 2 метра 17 сантиметров

Фото, видео: ВКонтакте / Открытое море | Sea Open; 5-tv.ru

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На вываживание гигантской рыбы у мужчины ушло около четырех часов.

Во Владивостоке рыбак установил рекорд Дальнего Востока по спортивной ловле тунца. Мужчина вытащил на удочку рыбу длиной более двух метров и весом свыше 200 килограммов. Об этом сообщила Федерация рыболовного спорта Приморского края.

Рекордную добычу удалось поймать в районе бухты Тихой. Длина тунца составила два метра 17 сантиметров, а вес — 232 килограмма.

Поймал трофей руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Расохин. По данным организации, рыболов вываживал рыбу около четырех часов.

Размеры и вес тунца проверили судьи по рыболовному спорту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине предложили сделать синеперого тунца промысловым видом. В регионе подготовили квоты на добычу рыбы после того, как специалисты зафиксировали рост ее запасов и активную миграцию в воды Дальнего Востока. На следующий год для промысла рекомендовали выделить 780 тонн тунца.

При этом промышленная добыча пока остается сложной задачей из-за отсутствия специализированных судов, а эксперты рассчитывают, что возможностью смогут воспользоваться небольшие предприятия.

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