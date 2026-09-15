Навигатор отключился? Машина все равно найдет дорогу

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России придумали способ определять местоположение автомобиля с помощью камеры и обычных датчиков.

Исследователь НИЯУ МИФИ Дарья Маркова разработала способ, который позволяет автомобилю ориентироваться без сигнала GPS. Система использует уже знакомые машине данные — показания датчиков, информацию о движении колес и видео с регистратора. О разработке сообщили в Минобрнауки России.

Сегодня водителю достаточно открыть навигатор — и смартфон подскажет, где машина находится и куда ехать дальше. Однако спутниковый сигнал может пропасть или работать с ошибкой. В такой ситуации автомобиль способен попытаться определить свое положение самостоятельно.

Для этого в машине уже есть датчики, которые постоянно следят за движением. Один фиксирует повороты и ускорение, другой считает обороты колес и помогает понять, какое расстояние проехала машина.

На первый взгляд, этого должно хватить. Однако есть проблема. Например, если шина немного спущена, колесо за один оборот проходит чуть меньшее расстояние. На коротком маршруте разница почти незаметна, но за несколько километров она постепенно накапливается и машина начинает ошибаться в расчетах.

Маркова предложила исправлять такие ошибки с помощью специального математического алгоритма. Он получает данные сразу из нескольких источников и сопоставляет их между собой, выбирая наиболее точный вариант.

Еще один прием помогает машине использовать остановки на светофорах. Когда автомобиль стоит, система понимает, что движение прекратилось, и может исправить накопившуюся погрешность. После этого расчет начинается уже с более точной точки.

Но главным дополнением стала камера. Обычный видеорегистратор постоянно снимает дорогу, поэтому его запись можно использовать не только для разбора ДТП. Компьютерная система анализирует изображение и по окружающим объектам пытается определить, где находится автомобиль.

В итоге разработчица объединила данные датчиков, остановки машины и изображение с камеры. Испытания показали, что такой подход способен заметно повысить точность. Например, на маршруте длиной два километра ошибка без дополнительной обработки достигала 15 метров, а после применения системы в худшем случае составляла около пяти метров.

При этом речь не идет о дорогостоящем оборудовании. Для новой системы не требуется устанавливать на крышу автомобиля сложный радар или лидар. Разработчики рассчитывают использовать компактное устройство на стандартных деталях, которое будет обрабатывать информацию от камеры и датчиков.

По словам Марковой, она продолжает работу над технологией. В дальнейшем планирует повысить точность системы и улучшить ее работу в темноте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сократить расход топлива автомобиля. В частности, плавная езда без резких ускорений и правильное давление в шинах позволяют сэкономить до 13,5 тысячи рублей в год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.