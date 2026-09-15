На вечеринку никто не придет? С кем принц Гарри отпраздновал день рождения в Британии

Mirror: принц Гарри может отпраздновать день рождения со своим дядей в Британии

Фото: www.globallookpress.com/ Cover Images

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Стало известно, кто из друзей и родственников остался лоялен к герцогу Сассекскому и его супруге.

Принц Гарри впервые за несколько лет встретил свой день рождения в Великобритании после возвращения в страну вместе с Меган Маркл и детьми. Герцогу Сассекскому 15 сентября исполняется 42 года. С кем принц Гарри проведет праздник, рассказало Mirror.

Гарри может встретиться с родственниками матери

Королевский биограф Эндрю Лоуни считает, что одним из возможных гостей на праздновании может стать граф Чарльз Спенсер — брат принцессы Дианы.

По словам эксперта, Гарри сохраняет близкие отношения с семьей Спенсеров и может провести часть дня рождения именно с родственниками по линии матери.

«Гарри, безусловно, близок к семье Спенсер, и есть большая вероятность, что он увидится с ними на свой день рождения, если просто не проведет его со своими ближайшими родственниками», — отметил Лоуни.

Ранее герцог Сассекский рассказывал о теплых отношениях с дядей. В своих мемуарах «Запасной» он вспоминал визит в поместье Элторп — родовое владение Спенсеров, где находится могила принцессы Дианы.

Праздник в новом доме в Котсуолдсе

После возвращения в Великобританию Гарри и Меган, как сообщается, обосновались в живописном регионе Котсуолдс. Именно там герцог отметит 42-летие вместе с супругой и детьми.

Недавно Меган Маркл показала кадры их жизни в Британии. На фотографиях появились дети пары — Арчи и Лилибет, а также сам Гарри, который проводил время на природе.

Из-за требований безопасности точное место проживания семьи не раскрывается. Однако известно, что в этом районе живут многие представители британской элиты.

Недалеко находятся владения короля Карла III — Хайгроув-хаус, а также поместье Гэткомб-Парк, где проживают принцесса Анна и ее дочь Зара Тиндалл. При этом вероятность их участия в празднике Гарри считается невысокой на фоне сохраняющейся напряженности между герцогом и частью королевских родственников.

Кто может поздравить принца Гарри

Помимо семьи Спенсеров, у Гарри остается круг близких друзей в Великобритании. Среди возможных гостей называют Джей Джей Чалмерса — бывшего военного, телеведущего и участника проектов, связанных с «Играми непобежденных», которые основал герцог Сассекский.

Также Гарри поддерживает отношения с Александрой «Тигги» Петтифер — бывшей няней, которая работала с королевскими детьми. Герцог является крестным отцом ее сыновей.

Еще одними возможными гостями могут стать принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк. Они считаются одними из немногих родственников из королевской семьи, которые продолжают сохранять тесный контакт с Гарри и Меган.

Без возвращения к королевским обязанностям

Несмотря на возвращение в Великобританию, Букингемский дворец ранее давал понять, что герцог и герцогиня Сассекские не вернутся к роли работающих представителей монархии.

При этом королевский биограф считает, что интерес к семье Гарри в Великобритании останется высоким.

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