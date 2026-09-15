В цирке рассказали о состоянии Аскольда Запашного после приступа аритмии

В Большом Московском цирке рассказали о состоянии Аскольда Запашного

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артисту потребовалась помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.

Народный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный чувствует себя хорошо после приступа аритмии. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

«У него все хорошо, чувствует себя прекрасно», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 48-летнему артисту потребовалась помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики прибыли на место, оказали необходимую помощь и стабилизировали состояние Запашного.

Госпитализация дрессировщику не потребовалась. В Большом Московском цирке уточнили, что артист уже сегодня вернется к работе.

Аскольд Запашный — российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер-постановщик и профессор кафедры режиссуры цирка ГИТИСа. С 2012 года он занимает должность художественного руководителя Большого Московского цирка. Его брат Эдгард Запашный также является известным дрессировщиком и артистом цирка. Вместе братья продолжили цирковую династию Запашных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Збруев опроверг информацию о своей экстренной госпитализации. Народный артист РСФСР заявил, что сообщения о проблемах со здоровьем не соответствуют действительности. По словам 88-летнего актера, он чувствует себя хорошо, а госпитализация ему не требовалась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.