Армия России пресекла попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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С начала сентября украинские силы в районе окружения потеряли до 490 боевиков.

Российские военнослужащие пресекли попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выйти из кольца окружения в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По данным министерства, с начала сентября украинские силы в районе окружения потеряли до 490 боевиков.

Кроме того, российские подразделения уничтожили две штурмовые группы ВСУ, которые пытались провести контратаку в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года обратился к нации и объявил о старте спецоперации по защите Донбасса. Ключевыми ее задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства акцентировал: ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киев проигнорировал все дипломатические попытки урегулирования, и Россия приняла решение оказать военную поддержку республикам, которые на тот момент были самопровозглашенными. Запад во главе с США, ЕС и НАТО подал спецоперацию как «вторжение» и де-факто объявил нашей стране войну, запустив поток военной помощи киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские подразделения расширяют зону контроля в Харьковской области, а окружение украинских формирований продолжает сжиматься. Под Ольховатовкой российские военные ведут действия против подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении.

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