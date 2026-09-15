Счета с вирусом: мошенники начали атаковать бухгалтеров российских компаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В августе–сентябре 2026 года ущерб от подобных атак составил 10–12 миллионов рублей.

Злоумышленники начали отправлять российским компаниям письма с вредоносными файлами под видом счетов на оплату и других финансовых документов. Об этом РИА Новости сообщили специалисты IT-компании F6.

По данным аналитиков департамента киберразведки, злоумышленники используют рассылки от имени финансовых подразделений организаций. В письмах они маскируют вредоносные программы под счета, акты сверки, накладные и уведомления о задолженности.

За месяц таким способом было проведено около 100 успешных атак. При этом средний размер ущерба продолжает увеличиваться и в августе–сентябре составил 10–12 миллионов рублей.

Специалисты обратили внимание, что в адресах большинства получателей присутствует тег buh, что может указывать на попытку атаковать именно бухгалтеров российских компаний.

Заражение происходит после открытия архива с документом и запуска скрытого внутри файла. После этого злоумышленники могут получить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и использовать их для вывода средств со счетов организаций.

В F6 сообщили, что такие письма получали компании из разных сфер, включая торговлю, строительство, логистику, промышленность, туризм, образование, медицину и топливно-энергетический комплекс.

Эксперты рекомендуют не открывать файлы от неизвестных отправителей без предварительной проверки, а при подозрении на заражение отключить устройство от внешней сети.

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