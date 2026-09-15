Art Pictures Distribution представит проекты НМГ на первом Российском международном кинорынке

Фото: НМГ

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В мероприятии примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции.

В мероприятии, организованном РОСКИНО, Министерством культуры Российской Федерации, холдингами Национальная Медиа Группа и Газпром-Медиа Холдинг, примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.

«Российский международный кинорынок — мероприятие, которое станет значимым шагом в расширении международных связей России и зарубежных стран в мировой киноиндустрии. Эта площадка позволит продемонстрировать нашу аудиовизуальную продукцию широкому кругу иностранных партнеров и укрепит позиции российской киноиндустрии на международной арене», — заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

3 декабря в рамках деловой программы один из спонсоров и организаторов рынка Art Pictures Distribution проведет презентации для участников. В программу войдут художественные фильмы, сериалы и анимационные проекты Национальной Медиа Группы.

«Мы видим все возрастающий интерес к российскому контенту на зарубежных рынках, открываем новые для себя страны и партнеров. Наша задача сегодня — выстраивать долгосрочные партнерства, наращивать международные практики и форматы. Площадка в кинотеатре „Москва“ откроет новые возможности для экспорта наших историй по всему миру», - отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Деловая программа начнется в Национальном центре «Россия», где состоится пленарная сессия с участием представителей госструктур, крупнейших холдингов и ведущих российских и зарубежных деятелей киноиндустрии. После основные мероприятия кинорынка пройдут в кинотеатре «Москва»: здесь состоятся презентации и показы отечественного контента, индивидуальные встречи и панельные сессии.

«Российский международный кинорынок — новая и не похожая на другие рынки нашей страны профессиональная площадка, которая дает исключительную по своим масштабам возможность представить российские проекты ключевым зарубежным площадкам. Обычно мы ездим в другие страны, чтобы купить или продать наш контент — на этот раз иностранные закупщики приедут к нам. Это прекрасная возможность для нас поддержать уже имеющиеся контакты и создать новые. Уверены, что живой профессиональный диалог поможет открыть новые возможности для отечественных проектов за рубежом», - рассказала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

В рамках деловой программы 1 декабря также состоится секция стран СНГ, посвященная презентации фильмов для международных закупщиков аудиовизуального контента.

«Высокая востребованность российского контента за рубежом подчеркивает необходимость дальнейшего развития международного профессионального диалога: Российский международный кинорынок открывает новые горизонты для популяризации отечественного кинематографа среди зарубежного киносообщества», - добавила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

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