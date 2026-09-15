Надбавки и доплаты: у кого увеличится пенсия с 1 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Старшее поколение сможет получить разовую выплату в четь Дня пожилого человека.

Первый день октября совпадает с двумя событиями: Днем пожилого человека и индексацией пенсии у отдельных категорий граждан. В честь праздника в некоторых регионах России старшее поколение может получить разовую выплату. Однако в разных субъектах разные условия, суммы и круг получателей. Об этом пишет РИА Новости.

Индексация пенсий коснется не всех. По словам финансиста Игоря Балынина, на 4% увеличатся выплаты бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. У них есть привязка к изменениям денежного довольствия. После индексации последнего индексируется и пенсия.

Кроме того, размеры выплат вырастут и у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет. Плюс выплатят фиксированную сумму, равную 19 169 рублей, без учета надбавки за уход в 1 413 рублей.

Также выплата и надбавка ожидают инвалидов первой группы. Однако если человек попадает под обе категории, то основанием для выплат может стать лишь что-то одно.

«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — уточнил Балынин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили удваивать доплату к пенсии с 70 лет. После чего рост выплат должен увеличиваться каждые десять лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.