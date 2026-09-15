Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман

Фото: © Getty Images/Oleg Kovtun

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Движение судов по этому направлению практически остановлено.

Украина фактически лишилась возможности использовать выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман из-за блокировки прохода судов российскими военными. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По его словам, порты Херсона на Днепре и Николаева на Южном Буге ранее имели выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман, однако сейчас движение судов по этому направлению практически остановлено.

«Порты Херсона, которые находятся на Днепре, Николаева на Южном Буге — имеют выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман. Проход судов там фактически заблокирован нашими военными», — сказал Сальдо.

Губернатор также отметил, что судоходство в Черноморском регионе, включая движение по Днепру, в настоящее время почти не осуществляется.

Днепро-Бугский лиман расположен в северной части Черного моря и соединяет акваторию с портами, расположенными на реках Днепр и Южный Буг.

Газета Financial Times сообщала о трудностях с экспортом зерна из Украины через Черное море. По данным издания, ситуация была связана с ударами по объектам в районах черноморских портов, которые используются для перевозки грузов в интересах ВСУ.

В Минобороны России ранее заявляли об ударах по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении украинских вооруженных сил. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий также сообщал о прекращении захода судов в украинские порты.

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