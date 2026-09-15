Спектакль стал роковым: раскрыта причина смерти актера Спириденкова

Фото: Кадр из сериала «Дельфин. Продолжение». реж.: Денис Елеонский, 2022 г.

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Артист умер 12 сентября. Ему стало плохо прямо во время представления.

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался 12 сентября в возрасте 70 лет после того, как ему стало плохо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты». Дочь актера Светлана в беседе с aif.ru рассказала о последних минутах жизни отца и назвала причину смерти.

По ее словам, трагедия произошла стремительно. У артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение, после чего он пережил клиническую смерть прямо на сцене. В больнице врачи продолжили борьбу за его жизнь, однако спасти Спириденкова не удалось.

«Желудочно-кишечное кровотечение, клиническая смерть на сцене, а уже в больнице тромб оторвался и перекрыл легочную артерию», — рассказала Светлана.

Знакомая актера Марина также поделилась подробностями случившегося. По ее словам, Спириденков внезапно потерял сознание во время спектакля, после чего ему вызвали скорую помощь.

Марина отметила, что знала артиста еще со студенческих лет и много лет работала вместе с ним. Она назвала Спириденкова не только талантливым актером, но и замечательным человеком.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года в Ленинграде. В 1981 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, где учился у режиссера Зиновия Корогодского.

После окончания учебы актер начал работать в Ленинградском ТЮЗе, затем выступал в Петербургском театре миниатюр и сотрудничал с «Петербург-концертом». С 2007 года он был артистом драматического театра «Комедианты».

В кино Спириденков начал сниматься в 1990-х годах. За карьеру он сыграл более чем в 50 проектах, среди которых сериалы «Невский», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

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