Минздрав расширил список побочных эффектов препаратов от герпеса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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К этому привели современные исследования, опирающиеся на клинический опыт.
В инструкциях препаратов, применяемых против герпеса, расшился список противопоказаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендательное письмо Минздрава России.
Там отметили, что производителям лекарств, в состав которых входит действующее вещество валацикловир, необходимо обновить инструкции. Опираясь на современную научно обоснованную информацию об опыте клинических исследований, характеристики препаратов с данным веществом должны быть расширены.
Среди побочных эффектов были выявлены облысение и синдром Стивена-Джонсона, то есть аллергическая реакция, поражающая кожу и слизистую. В список также вошли:
- острый генерализованный экзантематозный пустулез (покраснение и появление гнойничков, часто сопровождающееся высокой температурой);
- ОКЕ88- синдром (сыпь, отек лица, высокая температура, изменения в крови);
- токсический эпидермальный некролиз (аллергическая реакция, сопровождаемая отслойкой кожи от слизистой);
- многоформная эритема (кожное заболевание);
- фоточувствительность (необычная реакция кожи на ультрафиолет).
Валацикловир применяют при лечении и профилактике вирусных инфекций герпеса и лишая.
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