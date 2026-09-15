Минздрав расширил список побочных эффектов препаратов от герпеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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К этому привели современные исследования, опирающиеся на клинический опыт.

В инструкциях препаратов, применяемых против герпеса, расшился список противопоказаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендательное письмо Минздрава России.

Там отметили, что производителям лекарств, в состав которых входит действующее вещество валацикловир, необходимо обновить инструкции. Опираясь на современную научно обоснованную информацию об опыте клинических исследований, характеристики препаратов с данным веществом должны быть расширены.

Среди побочных эффектов были выявлены облысение и синдром Стивена-Джонсона, то есть аллергическая реакция, поражающая кожу и слизистую. В список также вошли:

острый генерализованный экзантематозный пустулез (покраснение и появление гнойничков, часто сопровождающееся высокой температурой);

ОКЕ88- синдром (сыпь, отек лица, высокая температура, изменения в крови);

токсический эпидермальный некролиз (аллергическая реакция, сопровождаемая отслойкой кожи от слизистой);

многоформная эритема (кожное заболевание);

фоточувствительность (необычная реакция кожи на ультрафиолет).

Валацикловир применяют при лечении и профилактике вирусных инфекций герпеса и лишая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности. Мелатонин на 90% повышает риски заболеваний «мотора» в нашем организме при длительном приеме в качестве перестраховки.

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