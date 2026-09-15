Никакого языка вражды: о чем мечтает молодежь со всего мира на фестивале в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столицу Урала приехали десять тысяч человек из 190 стран: от Ганы до Бельгии.

Екатеринбург сейчас учит строить мосты даже в самое непростое время. Через науку, культуру и общие мечты. На Международный фестиваль молодежи приехали десять тысяч человек, представители почти всей планеты.

Поэтому в уральской столице можно одновременно увидеть бразильские танцы, встретить бельгийца с идеальным русским и посмотреть на гостью из Нигерии за штурвалом корабля.

Главное, что общаются участники без перевода на язык вражды. О том, как Россия показывает миру альтернативу — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Гигантский хоровод — как модель всей Земли. Здесь участки почти из 200 стран. Десять тысяч молодых лидеров обсуждают проблемы, которые волнуют всех: историческую память, искусственный интеллект, космос. И знакомятся с культурными особенностями разных уголков Земли. Вот тут микс кавказских танцев и русских народных. А тут бразильские танцы!

— Мы благодарны России за возможность участвовать.

— План такой: посмотреть, чему я могу здесь научиться, вернуться в свою страну и реализовать полученные знания.

В год Единства народов России, он был объявлен президентом, представляем в Екатеринбурге все самое лучшее. И интерактивное. Берем селфи-палку — и вперед! Изучать мир молодежи.

Здесь каждый может найти занятие себе по душе. Можно почувствовать себя капитаном торгового или грузового судна. Вот такой симулятор.

— Вы интересуетесь этим кораблем?

— Да. Я один раз выходила в море. Это было в Петербурге. Я, правда, немного боюсь воды.

А этот павильон — обитель науки и технологий. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» дает возможность участникам отправить мечту на цифровое дерево, и она обязательно сбудется.

— А можешь выбрать мечту?

— Изменить жизнь людей к лучшему».

— Это очень хорошая мечта!

— Я международный тренер по развитию гибких навыков. Помогать людям изменить жизнь — моя страсть.

Фестиваль молодежи — это шанс поговорить на самые серьезные темы на свете. Про добро и зло. Про память, которую некоторым силам на Западе хотелось бы стереть. Здесь выставка о неонацизме. О том, как страшная идея заразила Германию в XX веке, Украину и многие страны Европы — в XXI. Выставка — точка притяжения для молодежи.

— Мы видим много нацистских движений, которые нормализуют подобную идеологию. Это форма ненависти, которая привела ко множеству преступлений. Поэтому мы ценим то, что вы сохраняете память об этом.

Разговоры о патриотизме. О правде. О фундаментальных достижениях России в науке. Дискуссии про искусственный интеллект. И все — от лучших экспертов в мире. И все без исключения спикеры завидуют участникам фестиваля.

— Жалко, что в наше время, в 1985 году, когда был фестиваль, я только поступил в университет и не успел в нем поучаствовать, — ответил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Я вырос в 1990-е годы. Я очень рад, что страна изменилась настолько, что мы понимаем, чем гордиться в нашей истории, и создаем новые поводы для гордости», — сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Площадка фестиваля не ограничивается ЭКСПО. Сам Екатеринбург так и приглашает пройтись по историческим улицам. С бельгийцем Кевином де Риддером встречаемся у знаменитого дома Севастьянова. Он в совершенстве знает русский. Хочет открыть бизнес в России — делать шоколад! А еще Кевин — организатор «Бессмертного полка» в Бельгии.

«Люди просто забывают, что у нас было как в Первой, так и во Второй войне. И я решил, ну как, сохранить память. Это очень важно», — сказал Кевин де Риддер.

Показываем Кевину достопримечательность — переход Цоя. Название неформальное: художники украсили тоннель портретами рок-кумира. Местный музыкант Ярослав одолжил гитару.

Кстати, в Екатеринбурге для молодежи — потрясающие концерты!

«Жить ярко, оставить след. Делать больше, чем кажется возможным. Идти своим путем», — сказал рок-музыкант Сергей Бобунец.

И этот путь во что бы то ни стало приведет к исполнению всех желаний! Девиз фестиваля как раз такой: следуй за мечтой!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.