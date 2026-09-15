Стоят в неровном строю: зачем лидеры ЕС облачились в военную форму

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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В странах Евросоюза по-прежнему звучат провокационные заявления о «российской угрозе».

Европе срочно понадобились ледоколы! На завершившемся в Финляндии арктическом саммите 12 стран ЕС впервые совместно сформулировали подход к региону. И оказалось, что под прикрытием экологических проектов идет активная милитаризация восточного фланга НАТО.

При этом Москва неоднократно заявляла, что активность альянса на Крайнем Севере создает прямую угрозу безопасности России. Как разрушается хрупкий баланс сил в Арктике — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Европейские лидеры уже примеряют на себя военную форму. Держат неровный строй перед офицерами. А после инструкции по безопасности, кажется, вообще чувствуют себя не в своей тарелке. Глава евродипломатии Кая Каллас долго изучает устройство тактических наушников. Внимательно следит за тем, как снаряжают истребитель перед показательным вылетом.

И только Фридрих Мерц — в темных очках, чтобы уж точно видеть происходящее в том цвете, в каком ему нравится. Покинув летное поле, он тут же начинает с заявлений, которые и объясняют, для чего они опять собрались.

«Если Россия добьется своего, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому мы не отступим ни на шаг», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Видимо, совсем стерлась историческая память, если не знает о таких прецедентах — особенно для Германии. Кто конкретно будет отступать — пока непонятно. В Берлине обещали прислать в Литву почти пять тысяч военных. Комплектовать их пытались из добровольцев, но набрать не смогли, несмотря на масштабную рекламную кампанию, включавшую даже ознакомительные туры на место будущей службы. И вот министр обороны Германии распорядился сформировать бригаду принудительно. Логистов, поваров и солдат откомандируют из других частей.

«Никто не хочет уезжать непонятно куда, чтобы защищать неизвестно что. Нам не смогли нормально объяснить, как и против чего мы здесь должны бороться. Просто нет внятных приказов, нет понимания. И денег тоже нет, зарплаты в разы ниже, все делается для галочки», — сказал доброволец ВС Германии Йошуа Кребс.

Похоже, также для галочки, но за большие деньги, прибалтийские страны отгораживаются от России заборами. Эстонский — за сто миллионов евро, строили больше десяти лет. Латвийский — чуть быстрее, но уже за 146 миллионов. Финны потратили больше всех — целых 350 миллионов, вот только закрыли им всего 200 километров границы. И теперь требуют еще денег. В ЕС уверяют, что готовы их дать — как всегда, в ущерб другим статьям бюджетных расходов.

«Новая геополитическая реальность будет отражена в следующем долгосрочном бюджете ЕС. Европа будет больше инвестировать в безопасность и оборону, в том числе в регионе Арктики», — сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

За свою часть финансового мешка прибалтийские министры борются с поразительным рвением. Навыкам ведения боевых действий учат подростков и школьников, причем сборы, как на Украине после 2014 года, теперь практически во всех деталях имитируют реальные боевые действия. И каждый знает, как зовут потенциального будущего противника.

Глава МИД Эстонии без стеснения рассуждает в Киеве о возможностях захватить российские территории, в частности Калининградскую область. И из его слов получается, что в Прибалтике только и ждут повода.

«У нас есть необходимые возможности, и нам хватит на это политической воли. У нас есть план обороны стоимостью в миллиард, и по нему мы нанесем удары вглубь территории России. Но мы не провоцируем Россию, и я думаю, это правильно», — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Очевидно, такие провокационные заявления звучат с главной целью: объяснить своему населению, зачем дальше тратиться на Украину. Хотя последние требования Зеленского дать еще 27 миллиардов ошеломили даже еврочиновников. Журналисты Washington Post сравнили их с эффектом разорвавшейся бомбы. Впрочем, пока публично его никто не остановил.

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