Рекорд «Бухты вдов» и триумф Мэттью Риза: итоги премии «Эмми-2026»

Фото: Reuters/Mike Blake

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В ночь на 15 сентября состоялась 78-я ежегодная церемония вручения главной телевизионной премии.

В ночь на 15 сентября состоялась 78-я ежегодная церемония вручения главной телевизионной премии «Эмми». Ведущей мероприятия стала Маришка Харгитей, известная по роли в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус». Это было первое за последние 15 лет событие, где церемонию вела женщина в одиночку.

Наибольшего успеха в этот вечер добились создатели «Бухты вдов», завоевавшие 14 статуэток из 19 возможных. Этот результат стал рекордом для комедийного сериала за один год. Второе место по количеству наград разделили «Питт» и «ГКС. Сент-Луис»: у каждого из этих шоу по семь «Эмми».

Лучшим драматическим сериалом второй год подряд был признан «Питт», который рассказывает о буднях отделения неотложной помощи. В категории «Лучший комедийный сериал» победу одержал хоррор «Бухта вдов». Лучшим мини-сериалом стал «ГКС. Сент-Луис» — драматический детектив о мужской дружбе.

Мэттью Риз стал первым актером в истории, получившим три главные награды в трех основных категориях за один год. Он выиграл «Эмми» за роль Тома Лофтиса в «Бухте вдов», за роль Найла Джарвиса в мини-сериале «Чудовище внутри меня» и за участие в сериале «Американцы», где он исполнил роль советского разведчика Филипа Дженнингса.

Том Лофитс — невропатичный и упрямый мэр острова, который мечтает превратить его в процветающий туристический курорт. Он также является главным героем проклятия, окутывающего это место.

Рэй Сихорн была отмечена за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Одна из многих». Ее героиня, Кэрол Стурка, — сварливая писательница, не поддавшаяся загадочной эпидемии всеобщего счастья.

Стивен Рут, 74-летний актер, стал самым возрастным лауреатом премии за мужскую роль второго плана в комедийном сериале «Бухта вдов». Он исполнил роль угрюмого рыбака Уика Кроуфорда, чьи эмоции стали ключевым элементом сюжета.

Ранее рекорд по возрасту принадлежал Генри Уинклеру, который получил награду за роль преподавателя актерского мастерства Джина Кузино в сериале «Барри» в возрасте 72 лет.

Джин Смарт стала первой актрисой, получившей «Эмми» за каждый сезон своего сериала. В «Хитростях» она играет легендарную стендап-комедиантку Дебору Вэнс, которая пытается перезапустить свою карьеру с помощью молодой сценаристки Авы. Смарт уже в пятый раз подряд выиграла награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале, доведя общее количество своих наград до восьми.

Две дополнительные «Эмми» она получила за гостевые роли в «Фрейзере» и за роль второго плана в «Кто такая Саманта?». Еще одну награду получила Эллисон Дженни за роль в сериале «Дипломатка», что сделало ее обладательницей восьми «Эмми» в общей сложности.

Победители в основных категориях

Лучший драматический сериал: «Питт».

«Питт». Лучший комедийный сериал: «Бухта вдов».

«Бухта вдов». Лучший мини-сериал: «ГКС. Сент-Луис».

«ГКС. Сент-Луис». Лучшая режиссура драматического сериала: «Медленные лошади».

«Медленные лошади». Лучшая режиссура комедийного сериала: Хиро Мурай за «Бухту вдов».

Хиро Мурай за «Бухту вдов». Лучшая режиссура мини-сериала: «ГКС. Сент-Луис».

«ГКС. Сент-Луис». Лучший сценарий драматического сериала: Винс Гиллиган за «Одна из многих».

Винс Гиллиган за «Одна из многих». Лучший сценарий комедийного сериала: Кэти Дипполд за «Бухту вдов».

Кэти Дипполд за «Бухту вдов». Лучший сценарий мини-сериала: «ГКС. Сент-Луис».

«ГКС. Сент-Луис». Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Ноа Уайли за «Питт».

Ноа Уайли за «Питт». Лучшая женская роль в драматическом сериале: Рэй Сихорн за «Одна из многих».

Рэй Сихорн за «Одна из многих». Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Том Пелфри за «Задание».

Том Пелфри за «Задание». Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Эллисон Дженни за «Дипломатка».

Эллисон Дженни за «Дипломатка». Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Мэттью Риз за «Бухту вдов».

Мэттью Риз за «Бухту вдов». Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джин Смарт за «Хитрости».

Джин Смарт за «Хитрости». Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Стивен Рут за «Бухту вдов».

Стивен Рут за «Бухту вдов». Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Кейт О’Флинн за «Бухту вдов».

Кейт О’Флинн за «Бухту вдов». Лучшая мужская роль в мини-сериале: Мэттью Риз за «Чудовище внутри меня».

Мэттью Риз за «Чудовище внутри меня». Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале: Дэвид Харбор за «ГКС. Сент-Луис».

Дэвид Харбор за «ГКС. Сент-Луис». Лучшая женская роль в мини-сериале: Салли Филд за «Необычайно умные создания».

Салли Филд за «Необычайно умные создания». Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале: Линда Карделлини за «ГКС. Сент-Луис»

Отдельно была отмечена лучшая работа каскадеров за сериал «Рыцарь Семи Королевств».

Лучшим фильмом была признана картина «Необычайно умные создания», режиссером которой стала Оливия Ньюман.

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