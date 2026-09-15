«Дорогой русский народ»: Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке РФ
Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Россию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ранее Путин поздравил лидера КНДР с 78-й годовщиной образования страны.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поклялся в неизменной поддержке России. Об этом стало известно из ответной телеграммы президенту РФ Владимиру Путину.
«Я клянусь в своей непоколебимой поддержке вас, дорогой русский народ, и в победе Российской Федерации в сегодняшней священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия», — процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына.
Также он сказал, что КНДР стремится к углублению отношений с РФ. По его словам, у Пхеньяна и Москвы есть общее понимание светлого будущего, которое основано в первую очередь на традиционных ценностях.
Ким Чен Ын добавил, что КНДР и Россия укрепляют доверие и единство в «бурное время», совместно отстаивая справедливость и мир. Отношения между странами тверды и непоколебимы, подчеркнул Ким Чен Ын.
Ранее Владимир Путин отправил лидеру КНДР поздравительную телеграмму по случаю 78-й годовщины образования страны. В ней президент РФ сказал, в том числе, что за последние годы Пхеньяну удалось добиться значительных успехов в социальной сфере и закрепиться на мировой арене.
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