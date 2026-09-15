Больше вреда, чем пользы: почему нельзя хранить консервы в холодильнике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Оставление подобных продуктов на балконе — тоже не лучшая идея.

Хранение консервов в холодильнике не продлит «жизнь» продуктов, а лишь навредит их качеству. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Стоит отметить, что консервы создавались для длительного хранения при комнатной температуре, поэтому отправлять их в морозильную камеру не имеет смысла. Однако проблема не только в этом, но и в том, что хранение в холодильнике или морозильной камере может навредить таким продуктам.

Внутри любой консервной банки содержится жидкость — соус, жир, желе, рассол или бульон, а также вода в самих овощах, мясе и рыбе. При замерзании вода расширяется, и давление внутри герметичной тары резко возрастает. Это приводит к деформации жестяной банки вплоть до разрыва.

Стеклянная тара тоже может не пройти испытание холодом и треснуть или лопнуть. Последнее опасно тем, что осколки могут попасть на другие продукты.

Кроме того, цикл замораживания и разморозки нарушает герметичность упаковки. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, а значит, возрастают риски пищевого отравления. Особую опасность представляет бомбаж — вздутие крышки или донышка. Он может возникнуть как из-за замерзания содержимого, так и вследствие деятельности микроорганизмов. Поэтому еду из банок с повреждениями, ржавчиной или деформацией употреблять в пищу нельзя. Не стоит также их открывать, чтобы проверить запах или вкус.

Даже если тара внешне выдержала заморозку, продукты в ней могут потерять свои первоначальные свойства. После размораживания овощи становятся мягкими, соусы расслаиваются, мясо и рыба приобретают рыхлую консистенцию. Меняются вкус и аромат. Это не всегда приводит к отравлению, но качество еды заметно снизится. А ведь ради его сохранения консервы и производились.

Поэтому большинству консервам: и мясным, и рыбным, и овощным, и фруктовым, и даже сгущенке — не место в холодильнике. Исключение — продукты, изначально выпущенные производителем как замороженные и снабженные соответствующими указаниями.

Запечатанные консервы лучше хранить в сухом, прохладном и темном месте, защищенном от перепадов температуры. А вот балкон для этого не подходит. Чередование замораживания и оттаивания повышает риск деформации упаковки.

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