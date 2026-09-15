Можно расслабиться? Что ждет метеозависимых 15 сентября

Фото: 5-tv.ru

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Ранее ученые предупреждали о первой магнитной бури осени.

Геомагнитная обстановка 15 сентября будет спокойной. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной астрономии.

По словам экспертов, во вторник уровень солнечной активности будет невысок — два-три балла. Это соответствует зеленой зоне. Вероятность появления магнитных бурь составляет всего 36%.

Ученые отметили, что 15 сентября показатели будут варьироваться в пределах нормы. На Солнце серьезных возмущений не ожидается. Следовательно, метеозависимые могут ненадолго выдохнуть.

Тем не менее расслабляться не стоит. По данным лаборатории, спокойная обстановка продлится еще пару дней, а затем на Землю может обрушиться очередная магнитная буря. При этом эксперты добавили, что данный прогноз не точный: за сутки все может поменяться.

Ранее ученые зафиксировали первую магнитную бурю осени. Для них это не стало сюрпризом. Они наблюдали за возмущениями на Солнце и спрогнозировали выброс плазмы.

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