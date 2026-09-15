«Топор над головами»: Дмитриев иронично прокомментировал фото Стубба и Мерца

Дмитриев заметил топор над головами Стубба и Мерца на их совместном снимке

Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

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Снимок, привлекший внимание главы РФПИ, был опубликован президентом Финляндии.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал совместную фотографию президента Финляндии Александра Стубба и канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующую публикацию глава РФПИ разместил на своей странице в социальных сетях.

Он обратил внимание на снимок, выставленный Стуббом. На нем главы двух европейских стран пожимают друг другу руки с улыбками на лице. Позади них деревянная стена с декоративным изображением топора. Политики встали так, что кажется, будто инструмент дровосека занесен над их головами.

Фото: x.com

«Что может символизировать топор над головами таких жизнерадостных европейских лидеров?» — вопрошал Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава РФПИ прокомментировал снимок, сделанный на саммите БРИКС в Нью-Дели. На нем были запечатлены держащиеся за руки президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. По мнению Дмитриева, в этом кадре не хватает лишь одного человека — президента США Дональда Трампа.

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