Авокадо вместо диеты? Как жирный фрукт помогает контролировать вес

Авокадо помогает есть меньше и не срываться на диете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на калорийность, продукт может легко вписаться в рацион.

Авокадо часто вызывает вопросы у тех, кто следит за весом: с одной стороны, этот фрукт достаточно калорийный и содержит много жиров, а с другой — его часто включают в рационы для снижения веса. Секрет в составе продукта: авокадо содержит полезные жиры, клетчатку и растительные вещества, которые помогают сделать питание более сбалансированным.

Почему авокадо может быть интересен при похудении, как правильно его добавлять в меню и с чем лучше сочетать — в материале 5-tv.ru.

Почему авокадо может помогать контролировать аппетит?

Главная особенность авокадо — сочетание клетчатки и жиров.

Пищевые волокна замедляют переваривание пищи и помогают дольше сохранять ощущение сытости. Благодаря этому после приема пищи может дольше не возникать желание перекусить.

Жиры в составе авокадо также участвуют в формировании чувства насыщения. Поэтому небольшое количество этого продукта может сделать блюдо более питательным и сытным.

Какие жиры содержатся в авокадо?

Несмотря на высокую калорийность, большая часть жиров в авокадо относится к ненасыщенным жирным кислотам. Они являются частью полноценного рациона и содержатся также в:

орехах;

семенах;

растительных маслах;

рыбе.

Полезные жиры необходимы организму для различных процессов, поэтому полностью исключать их из питания не рекомендуется.

Как клетчатка из авокадо влияет на похудение?

В одном плоде авокадо содержится значительное количество пищевых волокон. Клетчатка важна при снижении веса, поскольку помогает:

дольше сохранять сытость;

поддерживать нормальную работу кишечника;

сделать рацион более разнообразным.

Продукты с клетчаткой обычно помогают легче контролировать питание, особенно если человек привык часто перекусывать.

Почему авокадо помогает сделать рацион более полноценным?

При похудении многие стараются уменьшить количество калорий, но важно, чтобы питание при этом оставалось насыщенным полезными веществами. В составе авокадо есть:

калий;

витамин E;

витамины группы B;

фолаты;

растительные антиоксиданты.

Эти компоненты участвуют в различных процессах организма и делают фрукт интересным дополнением к меню.

Можно ли есть авокадо при похудении каждый день?

Авокадо может быть частью ежедневного рациона, если учитывать общий баланс питания.

Главный момент — размер порции. Из-за содержания жиров фрукт достаточно калорийный, поэтому обычно используют не целый плод за один прием пищи, а его часть.

Например, несколько ломтиков авокадо могут дополнить салат или сделать завтрак более сытным.

С чем лучше сочетать авокадо?

Авокадо хорошо подходит для блюд, где есть белок и другие полезные продукты. Его можно добавлять:

в салаты с овощами;

к яйцам;

к рыбе;

к цельнозерновому хлебу;

в блюда с творогом или кисломолочными продуктами.

Такой вариант помогает получить более сбалансированный прием пищи.

Помогает ли авокадо ускорить похудение?

Авокадо не обладает свойством самостоятельно сжигать жир или ускорять снижение веса. Результат зависит от общего питания, уровня активности, сна и других привычек.

Однако продукты, которые помогают дольше сохранять сытость и содержат полезные вещества, могут облегчать переход к более комфортному рациону.

Как выбрать авокадо для питания?

Спелый авокадо обычно имеет слегка мягкую кожуру при легком нажатии. Если плод слишком твердый, его можно оставить дозревать при комнатной температуре.

Переспелый авокадо может иметь темные участки внутри и неприятный вкус.

Какие ошибки снижают пользу авокадо?

Сам по себе авокадо является полезным продуктом, но многое зависит от того, как его употреблять.

Например, блюдо с авокадо может стать очень калорийным, если добавить большое количество соусов, жирных продуктов или использовать большие порции.

Лучше сочетать фрукт с овощами, белковыми продуктами и простыми ингредиентами.

Какие еще продукты помогают поддерживать вес?

При снижении веса полезно включать в рацион:

овощи;

фрукты;

ягоды;

рыбу;

яйца;

нежирное мясо;

бобовые;

цельнозерновые продукты.

Разнообразное питание помогает организму получать необходимые вещества и соблюдать рацион без жестких ограничений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.