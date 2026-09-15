Спасатели обнаружили обломки парома Virgo Transport 8 в Яванском море

Фото: Reuters/BASARNAS

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Власти пообещали не прекращать поиски 129 пропавших без вести.

На глубине 30 метров найдены обломки парома Virgo Transport 8, потерпевшего крушение накануне в Яванском море у берегов Индонезии. Об этом сообщил руководитель спасательной службы страны Мохаммад Сяфии в интервью местному агентству Antara.

Он отметил, что ведомство и военно-морские силы Индонезии обсуждают вопрос о перемещении фрагментов судна на мелководье. Сяфии также заверил, что поиски пропавших пассажиров будут вестись и на поверхности воды.

«Мы по-прежнему надеемся, что они будут найдены в целости в ближайшее время», — подчеркнул глава службы.

Пассажирский корабль Virgo Transport 8 с более чем 240 людьми на борту исчез в Яванском море. Судно, следовавшее из Сурабаи в Банджармасин на острове Борнео, перестало выходить на связь 12 сентября. Перед этим экипаж заявлял о непогоде.

Бедствие унесло жизни шести человек. Спасти удалось 108 пассажиров и членов экипажа, при этом 129 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти утверждают, что судно не затонуло, однако причины происшествия устанавливаются.

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