Поддержка беременных студенток в регионах: где и сколько платят

В 38 регионах России беременным студенткам назначили выплаты от 100 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Условия получения помощи различаются — в ряде регионов учитывают возраст и форму обучения.

Разовые выплаты для беременных студенток ввели в 38 субъектах России — их размер колеблется от 100 до 250 тысяч рублей. К такому выводу пришли в РИА Новости после анализа региональных законов и нормативных актов.

В агентстве отметили, что 100 тысяч рублей могут получить беременные студентки дневных отделений в пяти республиках — Адыгея Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Татарстан и Чувашия. Столько же выплачивают в Алтайском, Ставропольском и Хабаровском краях, во Владимирской, Волгоградской и Воронежской областях.

Подобные меры поддержки действуют в Санкт-Петербурге, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Магаданской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ярославской областях.

Лидером по размеру выплаты стала Смоленская область, где сумма достигла 250 тысяч рублей. Следом идут Ивановская и Ульяновская области, а также Севастополь — там студенткам платят по 200 тысяч. В Удмуртии, Брянской и Тульской областях размер выплаты составляет 150 тысяч рублей, в Рязанской — 120 тысяч.

При этом в ряде регионов предусмотрены дополнительные условия. Так, в Хабаровском крае на поддержку могут рассчитывать студентки в возрасте 18-23 лет. В большинстве субъектов базовыми требованиями являются 12-недельный срок беременности и факт постоянного проживания.

В свою очередь, Саратовская и Пензенская области расширили круг получателей средств — теперь на них претендуют и студентки, обучающиеся заочно.

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