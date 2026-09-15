ПДД против зазубривания: в России решили обновить экзамен на права

Вопросы и задания для сдачи экзамена на права изменят в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Обновления коснутся формулировок и иллюстраций, в которых специалисты выявили ряд несоответствий действующим правилам.

В России хотят изменить билеты на экзамене по вождению. Общественники уверены: в них слишком много теории, а порой в формулировках допускают ошибки и несоответствия. Но кандидаты их даже не замечают, ведь современный тест фактически проверяет память, а не умение быстро реагировать на дорожную обстановку.

Вот, иллюстрация из Башкирии. Машина скорой помощи попала в серьезное ДТП. Пострадали все, кто находился внутри: водитель, фельдшеры и пациенты. Произошло все на одном из главных перекрестков Уфы. Водитель легковушки ориентировался на светофор, но не пропустил скорую с включенными спецсигналами. Что можно изменить в текущей системе? И какие аргументы у противников нововведений? Разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Дорога, в отличие от экзамена, ошибок не прощает. Неверный ответ в критическую секунду может обернуться разбитой машиной, потерянным здоровьем или вообще трагедией. Но что делать, если ошибаться водителей учат еще перед сдачей экзамена?

Автоэксперты зажгли красный свет действующим экзаменационным билетам. Дескать, слишком они путаные, а порой и вовсе составлены некорректно. Вот лишь несколько примеров: здесь светофоры горят не по ГОСТу — на реальной дороге такого сочетания сигналов не встретишь, а в этом случае якобы правильный ответ противоречит ПДД. То, что огрехов хватает, признают и те, кто помогает с ними бороться.

«Это стало следствием невнимательности тех, кто работал над тем комплектом. В 2023 году была создана рабочая группа СКЛ, чтобы исключить момент зазубривания билетов, исключить из билетов те самые ошибки, которые в них есть»,— говорит эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

Но без зазубривания пока никуда. В этом во время экзамена в ГИБДД лично убедился Матвей из Пензы.

«Картинка, которую мне предоставили, была изображена немного некорректно, и исходя из данных было затруднительно ответить. Я знал заранее правильный ответ, потому что прорешивал эти билеты заранее», — рассказал он.

В качестве эксперимента отправляем на тест профессионального водителя. Для Андрея дорога давно стала рабочим местом: за плечами — 30 лет стажа и километры трасс. Но некоторые задачи ставят в тупик даже его.

Дальнобой решает: именно к такой экзаменационной логике у общественников больше всего претензий.

В реальной поездке, в отличие от экзамена, ситуаций может быть масса: сосед внезапно подрежет, или пешеход с самокатчиком выскочат из кустов, и здесь, конечно, не до витиеватых формулировок, главное — уметь читать дорогу.

Настоящей школой вождения становятся улицы, а экзаменом — маневры в переполненных дворах и лавирование в потоке на скорости. Впрочем, не все эксперты готовы ставить крест на нынешней системе.

«Законодательство у нас всегда гибкое. Меняется кодекс административный, и соответственно билеты по проверке знаний. То, что они составлены актуально и правильно подтверждает снижение аварийности на дорогах страны», — говорит руководитель автошколы Вячеслав Максимычев.

По словам участников рабочей группы при МВД, аудит действительно обнаружил некоторые несоответствия. Но меры уже приняли: заметную часть вопросов изменили, освежили и графику. Уже скоро сдавать на права придется по новым билетам.

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