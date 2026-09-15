Ловушка с ценником: магазин электроники оставил покупателей без миллионов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Пока одни клиенты получали заказы, другие вносили деньги за будущие покупки — после прекращения поступлений вся схема рухнула.

Финансовая пирамида под видом магазина электроники: новую схему придумали мошенники в Петербурге. Прикрываясь известным брендом, они предлагали приобрести технику по ценам ниже рыночных. Покупатели вносили предоплату, за счет денег новых клиентов какое-то время закрывались старые заказы. А потом магазин просто исчез. Ущерб — многомиллионный. Есть ли шанс вернуть деньги — разбиралась корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

Последний заказ здесь выдали буквально пять дней назад. Даже вывеска внутри все еще горит. Создается ощущение, что магазин просто закрылся на перерыв — на такой случай на двери даже оставили номер, по которому можно связаться.

Заманчивые цены: на десять, а то и 20 тысяч ниже рынка. Валерия тоже захотела купить планшет по очень выгодным условиям. Проверила отзывы, оформила договор и внесла полную предоплату.

— На магазин начали появляться негативные отзывы. Сначала я не поверила. Думала, может, конкуренты заказали или что-то подобное. Но отзывы продолжились.

Таких, как она, пострадавших, уже больше пятидесяти. Общий ущерб может доходить до десяти миллионов рублей.

Во время съемки к журналистам подошла служба охраны торговой точки. Оказывается, владельцев здесь ищут не только покупатели. Внутри до сих пор стоит техника. Новенькие коробки планшетов, ноутбуков, десятки аксессуаров. Все бросили, как было. Люди доверяли конкретному известному бренду и думали, что платят ему.

— Магазин работал по франшизе. А на главном сайте «9:41 Store» отображался питерский магазин. У меня, как и у других покупателей, сомнений было ноль, что что-то может пойти не так.

Люди доверяли конкретному известному бренду и думали, что платят ему.

— Сам факт использования торговой точкой обозначения «9:41 Store» не означает автоматического перехода к правообладателю всех денежных обязательств самостоятельного предпринимателя перед его покупателями.

«Юридически по Гражданскому кодексу правообладатель номинально за это не отвечает. Но если будет установлено в процессе разбирательства, что вот этого франчайзи правообладатель привлек, знаете, как бы вот так вот с закрытыми глазами, то вполне возможно его привлекут к субсидиарной ответственности», — сказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

У пострадавших своя версия. С их слов, схема напоминала финансовую пирамиду. Управляющий уверял владельца, что деньги уходят поставщику, и даже показывал переписки. Потом выяснилось: поставщика не существовало, а переписки были поддельными.

На деньги новых клиентов закрывали старые заказы. Пока шли предоплаты — система работала. Как только поток иссяк — магазин закрылся.

«У меня возникает масса вопросов к самой модели, франшизе, которая вообще-то обычно закладывает такие риски во всю франчайзинговую модель. Там довольно жесткие финансовые планы, довольно четкая отчетность, которая должна быть», — сказал специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак.

Оказавшись в похожей ситуации, действовать нужно быстро. Всегда обязательно сохранять чеки, договоры и переписки. Сразу же необходимо написать претензию на адрес компании и заявление в полицию.

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