Мошенники придумали новую схему с «вакцинацией» от гриппа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Перейдя по ссылке, присланной мошенниками, можно вместо медицинской услуги получить «минус» на счету.

Злоумышленники начали рассылать жителям России фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от «Госуслуг» и поликлиник. В этих сообщениях предлагалось записаться на вакцинацию против новых штаммов гриппа, которые ожидаются в сезоне 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Мошеловка», который является частью Народного фронта.

«Мошенники рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или «Госуслуг» с предложением «записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 без очередей» или «забронировать импортную вакцину», — заявили там РИА Новости.

Если перейти по ссылке, указанной в сообщении, пользователь окажется на поддельном сайте, который выглядит как настоящий портал «Госуслуги». Если ввести на этом сайте свои логин и пароль, злоумышленники могут получить доступ к реальному аккаунту пользователя.

В «Мошеловке» предупредили, что для записи на бесплатную вакцинацию по полису ОМС необходимо использовать только официальные государственные приложения, сайт «Госуслуги» или обратиться непосредственно в регистратуру поликлиники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники начали прибегать к новой хитрости для обмана россиян. Они используют комбинированные атаки на людей.

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