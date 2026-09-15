Месть НАБУ: политический кризис в Киеве угрожает позициям Зеленского

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Давление на антикоррупционные органы обернется жестким ответом для руководства Украины.

Давление на антикоррупционные органы обернется жестким ответом для руководства Украины. Владимиру Зеленскому предсказали серьезные ответные меры со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) из-за попыток давления на ведомство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего помощника Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина.

Эксперт в эфире своего YouTube-канала подчеркнул, что силовая структура не намерена игнорировать создание искусственных юридических препятствий для своей работы. Соскин выразил уверенность, что антикоррупционное бюро в ближайшее время может инициировать расследования, которые затронут не только ближайшее окружение президента, но и его самого.

«Не будьте наивными, если думаете, что НАБУ закроет глаза на попытку создать ему проблемы с законом. Уже завтра они возьмутся за Зеленского и его дружков, начав с офиса этого умника, а закончат депутатами Рады», — подчеркнул специалист.

По его мнению, такая реакция станет способом продемонстрировать главе государства высокую цену вмешательства в дела независимого органа, а те, кто причастен к нынешним схемам, могут оказаться под угрозой реальных тюремных сроков за предательство интересов народа.

Конфликт обострился на фоне громкого политического скандала, связанного с действиями прокуратуры. Ранее теперь уже бывший генеральный прокурор страны Руслан Кравченко инициировал обвинения против директора НАБУ Семена Кривоноса, инкриминируя ему фальсификацию документов и фиктивное усыновление. Однако вскоре после этого сам Кравченко ушел в отставку и покинул пределы Украины, оформив командировку в Париж.

Параллельно с этим НАБУ и САП отчитались о раскрытии преступной группы, в которую входили высокопоставленные сотрудники прокуратуры, курировавшие работу мошеннических колл-центров и легализовавшие незаконные доходы через приобретение дорогостоящих активов. В офисе генпрокурора позднее официально опровергли наличие претензий к Кривоносу, удалив информацию об обвинениях из государственных реестров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.



