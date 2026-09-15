Пекин обошел Вашингтон: Китай стал главным соавтором российских ученых

Российские ученые чаще всего публикуются с исследователями из Китая

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Россия активно расширяет географию, отдавая при этом предпочтение дружественным странам.

Специалисты из Китая возглавили рейтинг наиболее активных иностранных соавторов российских ученых. Об этом сообщают «Ведомости. Наука» после анализа сборника «Индикаторы науки» Высшей школы экономики (ВШЭ).

В газете говорится, что на долю совместных проектов с коллегами КНР пришлось 4 160 научных трудов — почти 22% от всего объема международных публикаций россиян, зафиксированных в базе Scopus. Суммарно с иностранными партнерами отечественные исследователи подготовили 19 299 работ.

Первый проректор МГТУ имени Баумана Павел Дроговоз подчеркнул, что до 2022 года ключевыми партнерами выступали представители западных стран — Германии, США и Франции, но сейчас лидерство удерживает Пекин.

Кроме того, в вузе отметили растущий интерес ученых из РФ к сотрудничеству с коллегами из стран Азии. За последние три года доля статей, написанных совместно с учеными из этого региона, увеличилась с 8% до 21%. При этом в университете добавили, что, несмотря на ограничения, контакты с западной наукой не прекратились.

Авторы сборника уточнили, что российские ученые, помимо диалога с КНР, активно взаимодействуют с представителями других стран. Так, научное общество страны укрепляет партнерство с Индией, Египтом, Ираном, Турцией, а также расширяет контакты с государствами Персидского залива, Казахстаном и Белоруссией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оказалась в тройке стран БРИКС по количеству исследований в сфере искусственного интеллекта, представленных на крупных конференциях.

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