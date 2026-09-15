Исключение из правил: Пентагон разрешил сотрудникам раскрывать сведения об НЛО

Фото: Reuters/VANTOR

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Такую возможность получили как действующие работники, так и уже завершившие службу.

Бывшие и действующие работники министерства обороны США получат право делиться сведениями о расследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО) и неизвестными аномальными явлениями. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном портале.

В документе подчеркивается, что Пентагон, следуя распоряжению американского президента Дональда Трампа, постановил сделать исключение из правил о неразглашении информации.

«Это исключение создает разрешенный и законный механизм раскрытия действующими и бывшими сотрудниками информации в сфере национальной обороны, касающейся НЛО, представителям президентской системы раскрытия информации и отчетности о случаях встреч с НЛО», — сказано в заявлении.

В министерстве отметили, что сотрудники Пентагона смогут делиться данными по теме без риска подвергнуться преследованию или лишиться доступа к секретной информации. В Пентагоне добавили, что это касается как работающих сейчас представителей, так и уже ушедших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские власти раскрыли новые документы, посвященные изучению неопознанных аномальных явлений. В архиве оказались не только снимки, сделанные НАСА, но и архивные видеофрагменты, отчеты агентов и военных пилотов.

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