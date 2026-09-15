Сергей Зверев возмутился стрингами на сцене после случая с певицей

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Он также считает, что молодым артистам не стоит полагаться на прокат одежды.

Российский шоумен и стилист Сергей Зверев возмутился слишком откровенными сценическими нарядами, в частности, появлением исполнителей на сцене в стрингах. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на показе дизайнера Никиты Карстена в театре Маяковского.

Артист не скрывает, что его настораживают подобные образы. В качестве примера Зверев привел ситуацию, когда во время выступления одной из певиц ее стринги начали закатываться.

«У нас есть певица. Она выходит на сцену в стрингах. Стринги подвернулись, закатались, а она там чуть ли не на шпагат садится. А зачем так?» — возмутился Сергей Зверев.

Он также раскритиковал молодых артистов за то, что они предпочитают брать одежду в прокат. Шоумен посоветовал им больше полагаться на собственные решения или обращаться за помощью к профессиональным стилистам.

Ранее Зверев рассказал, что громкий шум соседей за стеной в гостинице не позволил ему уснуть. Из-за этого ему пришлось отправиться на прогулку по ночной Москве.

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