Суд наказал адвоката, который подал жалобу с данными от ChatGPT

Адвоката в Нью-Мексико оштрафовали за ошибку при работе с ChatGPT

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ошибка при подготовке апелляции обернулась для защитника штрафом и ограничением профессиональной деятельности.

Верховный суд Нью-Мексико привлек к ответственности адвоката Стивена Ааронса за ложные сведения в апелляционной жалобе. Как следует из судебного постановления, при подготовке документа он использовал ChatGPT, в результате чего в текст попали вымышленные данные о свидетелях. Об этом сообщает Life.ru.

Адвокат подтвердил, что использовал нейросеть для подготовки жалобы по уголовному делу. В жалобе были указаны вымышленные показания и искаженные данные о реальных свидетелях и судебных прецедентах.

«Адвокат признал суду, что не проверил фактические утверждения и правовые основания в подготовленной с помощью ИИ жалобе перед тем, как подписать и подать ее в суд», — говорится в сообщении.

Ааронса признали виновным в неуважении к суду, и ему назначили штраф в размере пяти тысяч долларов. В связи с этим, клиент адвоката получил нового защитника. Ааронс пока не имеет права выступать в Верховном суде штата до завершения текущего разбирательства.

Адвокат обжаловал приговор по уголовному делу об убийстве. Он утверждал, что использовал нейросеть для подготовки краткого изложения материалов процесса и не подозревал, что ChatGPT способен генерировать вымышленные данные.

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