Клещи-невидимки атакуют: тысячи человек обратились к врачам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Обнаружить опасных паразитов на теле бывает крайне сложно. из-за их размера.

Наноклещи объявили сезон охоты на человека. Только за первые сентябрьские дни к врачам из-за укусов обратились больше двух тысяч человек. В основном это грибники и любители отдыха на природе. Особенность клещей в том, что они размером меньше макового зернышка. Это не какой-то новый вид, но они представляют большую опасность, чем обычные особи.

«Их размер может быть достаточно маленький — один-два миллиметра, поэтому главная проблема в том, что их зачастую сложно заметить на коже. Опасен не сам укус, а инфекции, которые может передавать клещь человеку», — рассказал инфекционист Альберт Ризванов.

Главные правила безопасности во время прогулки стоит соблюдать вплоть до заморозков. После выхода на природу следует внимательно осматривать себя и одежду, а также прочесывать шерсть питомцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теплая и влажная погода в сентябре благоприятна для членистоногих, поэтому во время походов в лес важно соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют выбирать светлую закрытую одежду: заправлять рубашку в брюки, а штаны — в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, а голову и шею следует закрывать головным убором или капюшоном.

Также важно использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Проверять одежду и тело рекомендуется каждые 15–20 минут, особенно участки с тонкой кожей — шею, подмышки, область за ушами, пах и места под коленями.

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