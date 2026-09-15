Вучич заявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Ранее глава государства распустил парламент страны.

Президент Сербии Александр Вучич покинет свой пост 27 сентября. Об этом глава государства рассказал в эфире местного телеканала Pink.

«Я сложу с себя полномочия президента 27 числа», - заявил он.

Вучич уже сообщал о планах подать в отставку. Он говорил, что намерен сделать это в конце сентября, сразу после возвращения из Нью-Йорка, где выступит на заседании Генассамблеи ООН.

Кроме того, до ухода сербский лидер намерен побывать на смотре военных учений в Пештере, а также принять участие в мероприятиях по случаю Дня сербского единства, свободы и национального флага.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич 9 сентября объявил о роспуске парламента республики и проведении досрочных выборов, назначенных на 25 октября. Решение глава государства принял после того, как правительство страны обратилось к нему с таким предложением. Сам президент добавил, что избирательная кампания в Сербии, которая продлится 45 дней, должна пройти мирно и достойно.

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