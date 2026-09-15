В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оружие уже привлекло внимание специалистов благодаря заявленным параметрам.

Российские предприятия создали и запустили в производство новый охотничий стрелковый комплекс. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, его точность позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на значительном расстоянии — образно говоря, «попасть белке в глаз».

«Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие — комплекс получился крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов. Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях», — рассказал Оздоев.

Он также отметил, что предприятия госкорпорации постоянно совершенствуют свою продукцию, учитывая боевой опыт, и регулярно представляют разработки не только для армии, но и для гражданского рынка.

В качестве примера Оздоев привел новый стрелковый комплекс отечественного производства, включающий винтовку и линейку мощных патронов. По его словам, разработка предназначена для спортсменов и охотников, однако благодаря своим характеристикам может заинтересовать также спецслужбы и военных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.