Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru

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Реликвия будет доступна для посетителей в течение нескольких дней.

В храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых православного мира. По случаю прибытия святыни был совершен торжественный молебен, кадры которого есть в распоряжении 5-tv.ru.

Ковчег с мощами будет находиться в свободном доступе для всех верующих с 15 по 19 сентября. Храм открыт к посещению ежедневно с 8:00 до 20:00 по московскому времени В заключительный день поклонения, 20 сентября, к святыне можно будет подойти с 8:00 и до 14:00.

В Русской православной церкви сделали важное уточнение о том, что очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого князя Димитрия Донского будет общей. Святыни расположены в храме рядом друг с другом.

«Отдельного прохода для организованных групп, в том числе из регионов, не предусмотрено — все паломники проходят в общей очереди», — пишут на сайте РПЦ.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что сотрудники Государственной Третьяковской галереи осматривают икону Святой Троицы Андрея Рублева, которая сейчас находится в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры.

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