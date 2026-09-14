Покоривший Эверест только на руках спортсмен не считает себя супергероем

Фото: ВКонтакте/Рустам Набиев

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Рустам Набиев объяснил, что помогло ему победить.

Первый и единственный человек, покоривший Эверест только на руках, спортсмен Рустам Набиев рассказал, что не считает себя супергероем. Об этом он заявил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

По словам Набиева, его часто называют супергероем из-за покорения высочайших вершин мира и сложных испытаний, которые ему удалось пройти. Однако сам спортсмен считает, что его сила заключается не в физических достижениях.

«Довольно-таки часто меня называют супергероем. Наверное, потому что я поднимался на самые высокие горы мира. Я выполнил самые тяжелые испытания и смог сделать самые невозможные вещи возможными. Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», — поделился откровениями Набиев.

Спортсмен отметил, что важнейшим качеством считает способность продолжать идти к цели даже в самые сложные периоды. После полученной травмы ему неоднократно говорили, что подобные достижения, включая восхождения на горы, будут для него недоступны.

Набиев подчеркнул, что человеку важно не поддаваться чужому мнению и иметь смелость двигаться собственным путем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков сломал руку во время прогулки в горах.

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