«Нет ни слов, ни эмоций: семью Стаса Пьехи настигло горе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ушел из жизни родственник музыканта, который стал для него учителем в жизни и в профессии.

На 82-м году жизни ушел из жизни один из основателей и бессменный участник вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Евгений Броневицкий.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

О его смерти сообщил сын эстрадной певицы Илоны Стас Пьеха.

«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… просто какое-то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать», — написал артист.

«Поющие гитары» стали первым ВИА в СССР. Песни группы считаются классикой советской эстрадной музыки.

Евгений Александрович всю жизнь посвятил музыке и творчеству. Еще совсем недавно он блистал на сцене в рамках шоу «ВИА Суперстар!».

Коллектив с участием Броневицкого одержал победу во втором сезоне проекта, а их финальное выступление растрогало Стаса Пьеху, которому музыкант приходится двоюродным дедушкой.

«Меня это в детство одновременно вернуло, где и Женя сидел за столом, и Эдита, и вся наша большая семья собиралась. И это действительно суперфинал нашего шоу — именно эта песня. Это венец всего, что сегодня здесь происходило», — поделился музыкант.

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