Клоуны остались: главе польского МИД поставили «диагноз» в Госдуме
В Госдуме назвали слова Сикорского о победе над Россией клоунадой
Фото: © РИА Новости/ Алексей Алексеев
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Вслед за Марией Захаровой депутат Шеремет жестко отреагировал на заявление Радослава Сикорского о возможной победе над Россией.
Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости охарактеризовал высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности быстрой победы над Россией как нелепые.
Сикорский ранее утверждал, что в случае нападения со стороны России Польша смогла бы быстро одержать победу. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Сикорского проявлением «русофобии головного мозга».
По его словам, польские власти всегда вынашивали агрессивные планы в отношении России, рядясь в «овечью шкуру».
Как сообщал 5-tv.ru, накануне Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО проводить более частые и интенсивные военные учения у границ Калининграда. В Москве это предложение расценивают как попытку усилить напряженность в Балтийском регионе.
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