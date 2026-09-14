В Госдуме назвали слова Сикорского о победе над Россией клоунадой

Фото: © РИА Новости/ Алексей Алексеев

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Вслед за Марией Захаровой депутат Шеремет жестко отреагировал на заявление Радослава Сикорского о возможной победе над Россией.

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости охарактеризовал высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности быстрой победы над Россией как нелепые.

Сикорский ранее утверждал, что в случае нападения со стороны России Польша смогла бы быстро одержать победу. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Сикорского проявлением «русофобии головного мозга».

«Глава МИД Польши, видимо, подыскивает себе другую работу и уже отрабатывает новые навыки, которые ему могут пригодиться в образе клоуна, раз устраивает подобные клоунады с заявлениями о победе над Россией», — сказал Шеремет.

По его словам, польские власти всегда вынашивали агрессивные планы в отношении России, рядясь в «овечью шкуру».

«Власти Польши всегда стремились скрыть истинные злые и агрессивные планы по отношению к России, выставляя себя жертвой», — сказал депутат.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО проводить более частые и интенсивные военные учения у границ Калининграда. В Москве это предложение расценивают как попытку усилить напряженность в Балтийском регионе.

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