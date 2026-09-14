Манул Тимофей устроил охоту за перепелкой в Московском зоопарке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Зоологи объяснили, какое развлечение больше всего подходит знаменитому зверю.

Сотрудники Московского зоопарка подготовили для манула Тимофея специальное обогащение среды, имитирующее охоту. В коробку с древесной шерстью спрятали перепелку, которую хищнику предстояло обнаружить.

Тимофей быстро заинтересовался новым предметом. Сначала манул запрыгнул в коробку, а затем почувствовал запах угощения и несколько раз перевернул ее, вытряхнув содержимое на землю. После этого животное нашло перепелку среди древесных стружек и отправилось обедать.

Ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Денис Кочатов рассказал ТАСС, что Тимофею подходит именно «охотничье» обогащение среды. По его словам, манулу интересно что-либо обнаруживать, обнюхивать и доставать лакомство.

Обычные игрушки, которыми развлекают домашних кошек, животному не особенно интересны. Кочатов отметил, что манул практически не реагировал на мячики с кормом: забирал угощение, а саму игрушку оставлял без внимания.

По словам специалиста, одним из главных развлечений Тимофея остается отдых на солнце. В теплую погоду он любит лежать на полке и наблюдать за происходящим в вольере и за посетителями.

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