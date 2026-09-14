Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В картине также примет участие Кара Делевинь.

Российский актер, лауреат премии «Оскар» прошлого года Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек — мексикано-американской звезды.

Фото: Кадр «Variety»

Фильм получил название «Арена». Сама Хайек охарактеризовала свою новую работу как «эпическую и романтическую приключенческую картину» и также выступила автором сценария.

«Арена» — это история запретной любви и откровенное путешествие в мир другого человека, в ходе которого получаешь удовольствие от окружающей жизни, » — рассказала Сельма Хайек в беседе с Variety.

Съемки картины проходят в Мексике, в штатах Кинтана-Роо и Веракрус. Отмечается, что в картине также примет участие британская модель и актриса Кара Делевинь.

В роли продюссеров фильма задействованы Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комик Гарик Мартиросян кардинально сменил имидж и назвался армянским Юрой Борисовым.

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