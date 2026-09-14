Россиянам с 1 марта разрешат свободно покупать противогазы

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Средства защиты исключили из перечня продукции, запрещенной к свободной реализации.

Россияне получат возможность свободно покупать сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также камеры защитные детские. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что противогазы исключили из перечня продукции, запрещенной к свободной реализации. Соответствующую норму разработало МЧС, она закреплена указом президента РФ.

В министерстве пояснили, что ранее в России не существовало утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. Из-за этого на рынке, по данным ведомства, встречались некачественные изделия и контрафактная продукция.

«До этого в нашей стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. (...) Теперь качество будет контролироваться», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Порядок сертификации защитных средств определен правительством РФ. Требования к их качеству разработали Минобороны и МЧС РФ.

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