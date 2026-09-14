В арктической зоне Якутии собрали 235 тонн отходов

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Мусор вывезли с территорий в нескольких населенных пунктах республики в рамках экологической акции.

Волонтеры и местные жители очистили территории в Верхоянске, Тикси, Эсе-Хайе и Батагае в рамках экологического проекта «Чистая Арктика». Масштабные уборки прошли в арктической зоне Якутии. Участники экологической акции собрали 235 тонн отходов, сообщила пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

По словам руководителя проекта Андрея Нагибина, в этом году мероприятия охватят 12 районов республики. Он отметил, что глава Якутии Айсен Николаев лично контролирует проведение работ.

В Булунском районе волонтеры очистили гектар береговой территории возле бухты поселка Тикси. Оттуда вывезли 14 тонн металлолома и других отходов. Технику для уборки предоставил морской порт Тикси.

Министр по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский напомнил, что именно в Тикси в 2021 году стартовал федеральный экологический проект «Чистая Арктика». По его словам, нынешняя акция продолжает начатую работу по очистке северного побережья и объединяет местных жителей, представителей предприятий, учреждений и волонтеров.

«Для нас важно, что история участия Якутии в федеральном экологическом проекте "Чистая Арктика" началась именно с поселка Тикси Булунского района. В 2021 году здесь был дан первый старт проекту, который сегодня объединяет жителей арктических территорий, представителей предприятий, учреждений и волонтеров», — отметил Черноградский.

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