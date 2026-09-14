Таиланд сократил безвиз для россиян: кого изменения коснутся сильнее всего

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

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Юрист объяснила, что делать тем, кто уже купил билеты на несколько недель или месяцев.

Таиланд уменьшил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Эти изменения прежде всего коснутся туристов, которые планировали пробыть в стране несколько месяцев, воспользоваться визаранами или уже купили билеты на длительный срок. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова рассказала «Известиям», как это повлияет на путешественников и какие альтернативы остаются для тех, кто хочет остаться в Таиланде на более длительный период.

«Если человек въезжает в страну до конца дня 14 сентября 2026 года, ему еще ставят отметку по действующим сейчас правилам, то есть с правом находиться в стране 60 дней. Всем, кто въезжает 15 сентября и позже, при въезде поставят штамп уже на 30 дней, независимо от того, на сколько дней куплен билет и когда он был приобретен», — отметила эксперт.

Полякова подчеркнула, что россияне, оформившие билеты на срок от 45 до 60 дней, могут продлить свое пребывание в Таиланде уже после прибытия. Для этого необходимо обратиться в Иммиграционное бюро, где обычно предоставляется дополнительный срок пребывания на 30 дней.

Юрист сообщила, что заранее оформлять документы для такого путешествия не обязательно, но при въезде рекомендуется иметь подтверждение проживания и обратный билет.

Для тех, кто планирует остаться в Таиланде дольше месяца, существуют и другие легальные способы продления пребывания. По словам Поляковой, это можно сделать через иммиграционные службы или оформить визу, в зависимости от цели визита — например, для работы, учебы или долгосрочного проживания.

Эксперт обратила внимание, что новые правила особенно затронут тех, кто регулярно использует визараны — визиты в соседние страны с последующим возвращением в Таиланд для продления срока пребывания. Теперь въезд через сухопутные границы в безвизовом режиме будет ограничен двумя разами в течение календарного года.

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