Таиланд сократил безвиз для россиян: кого изменения коснутся сильнее всего
Таиланд изменил условия безвиза для россиян с 15 сентября
Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen
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Юрист объяснила, что делать тем, кто уже купил билеты на несколько недель или месяцев.
Таиланд уменьшил срок безвизового пребывания россиян с 60 до 30 дней. Эти изменения прежде всего коснутся туристов, которые планировали пробыть в стране несколько месяцев, воспользоваться визаранами или уже купили билеты на длительный срок. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова рассказала «Известиям», как это повлияет на путешественников и какие альтернативы остаются для тех, кто хочет остаться в Таиланде на более длительный период.
Полякова подчеркнула, что россияне, оформившие билеты на срок от 45 до 60 дней, могут продлить свое пребывание в Таиланде уже после прибытия. Для этого необходимо обратиться в Иммиграционное бюро, где обычно предоставляется дополнительный срок пребывания на 30 дней.
Юрист сообщила, что заранее оформлять документы для такого путешествия не обязательно, но при въезде рекомендуется иметь подтверждение проживания и обратный билет.
Для тех, кто планирует остаться в Таиланде дольше месяца, существуют и другие легальные способы продления пребывания. По словам Поляковой, это можно сделать через иммиграционные службы или оформить визу, в зависимости от цели визита — например, для работы, учебы или долгосрочного проживания.
Эксперт обратила внимание, что новые правила особенно затронут тех, кто регулярно использует визараны — визиты в соседние страны с последующим возвращением в Таиланд для продления срока пребывания. Теперь въезд через сухопутные границы в безвизовом режиме будет ограничен двумя разами в течение календарного года.
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