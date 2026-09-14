После летнего ажиотажа: почему сахар начал дешеветь
Цены на сахар в России начнут снижаться к началу октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Эксперт связывает изменения с сезонным фактором.
За последний месяц оптовые цены на этот продукт снизились более чем на 8%, как сообщает Минсельхоз. По словам профессора кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константина Лебедева, это обусловлено завершением летнего сезона заготовок и поступлением на рынок свеклы нового урожая.
К концу сентября — началу октября 2026 года розничная стоимость сахара на российских прилавках нормализуется. Такие прогнозы публикует URA.RU.
Он указал, что оптовые цены за последний месяц уменьшились более чем на 8% и вернулись к показателям 2023–2024 годов. Это не случайность, а результат сезонного фактора, который традиционно благоприятствует потребителям. Он также отметил, что летний ажиотаж, связанный с заготовками, идет на спад, и на рынок поступает сахар из нового урожая свеклы.
Эксперт подчеркнул, что увеличение объемов переработки приводит к росту предложения и усилению давления на цены. Минсельхоз прямо заявляет, что с увеличением переработки урожая предложение будет расти, что приведет к дальнейшему снижению цен.
Для покупателей это означает, что пик ценовых колебаний пройден, и в ближайшее время на полках магазинов можно ожидать более доступных цен.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ряде стран Евросоюза в сентябре резко выросли цены на свет.
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