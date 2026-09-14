После летнего ажиотажа: почему сахар начал дешеветь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Эксперт связывает изменения с сезонным фактором.

За последний месяц оптовые цены на этот продукт снизились более чем на 8%, как сообщает Минсельхоз. По словам профессора кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константина Лебедева, это обусловлено завершением летнего сезона заготовок и поступлением на рынок свеклы нового урожая.

К концу сентября — началу октября 2026 года розничная стоимость сахара на российских прилавках нормализуется. Такие прогнозы публикует URA.RU.

«Основную часть розничной стоимости, порядка двух третей, формирует оптовая цена, то есть та цена, по которой сахар выходит с завода или от крупного поставщика. Оставшаяся треть — это уже надстройка, в которую входят затраты на логистику, фасовку, работу посреднического звена, а также торговая наценка самой точки продаж», — рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев

Он указал, что оптовые цены за последний месяц уменьшились более чем на 8% и вернулись к показателям 2023–2024 годов. Это не случайность, а результат сезонного фактора, который традиционно благоприятствует потребителям. Он также отметил, что летний ажиотаж, связанный с заготовками, идет на спад, и на рынок поступает сахар из нового урожая свеклы.

Эксперт подчеркнул, что увеличение объемов переработки приводит к росту предложения и усилению давления на цены. Минсельхоз прямо заявляет, что с увеличением переработки урожая предложение будет расти, что приведет к дальнейшему снижению цен.

Для покупателей это означает, что пик ценовых колебаний пройден, и в ближайшее время на полках магазинов можно ожидать более доступных цен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ряде стран Евросоюза в сентябре резко выросли цены на свет.

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