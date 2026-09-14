100-летняя жительница Донецка приняла участие в выборах в Госдуму
100-летняя жительница Донецка приняла участие в выборах в Госдуму
Фото: Telegram/ Глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики / kulemzin_donetsk
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Женщина участвовала в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги под обстрелами немецкой армии.
Мария Слута, живущая в Кировском районе Донецка, отметила 100-летие и проголосовала на выборах в Госдуму Российской Федерации, о чем проинформировал мэр Алексей Кулемзин.
«Со 100-летним юбилеем поздравил жительницу Кировского района Марию Федосеевну Слуту. Несмотря на почтенный возраст, Мария Федосеевна по-прежнему неравнодушна к судьбе страны и поучаствовала в досрочном голосовании на выборах в Государственную думу Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
5-tv.ru
Глава города также рассказал, что Слута родилась в селе Осипенко Запорожской области, а в 1943 году под обстрелами немецкой армии принимала участие в восстановлении Южно-Донецкой железной дороги. После войны она вместе с супругом приехала в Донецк, чтобы помочь в его восстановлении, так как город был практически полностью разрушен.
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