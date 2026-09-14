Фото: www.globallookpress.com/Jeff Frank

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У звезды неожиданно остановилось сердце.

Стали известны обстоятельства гибели 36-летней актрисы Хайден Панеттьери. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

За день до трагедии она встретилась в Лос-Анджелесе со своим постоянным дилером, у которого приобрела запрещенные препараты.

После покупки девушка вылетела в Южную Каролину — там ее и настигла смерть. Согласно отчету судмедэкспертов, Хайден приняла запрещенные вещества. Ее сердце не выдержало и остановилось.

Хайден Панеттьери — американская актриса и певица, ставшая одной из самых узнаваемых звезд телевидения 2000–2010-х годов. Она родилась 21 августа 1989 года в штате Нью-Йорк и начала сниматься в рекламе уже в младенчестве.

Мировую известность ей принесла роль неуязвимой школьницы Клэр Беннет в сериале «Герои» (2006–2010). Позже она дважды номинировалась на «Золотой глобус» за роль певицы Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл» (2012–2018). В кино она запомнилась ролями в фильмах «Вспоминая Титанов», «Модная мамочка» и хоррор-франшизе «Крик».

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