Порноактрису Хану Кураки нашли мертвой в Японии

Фото: Instagram*/ hana_kuraki87

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Девушку обнаружили в квартире ее возлюбленного — сотрудника хост-клуба.

Актриса фильмов для взрослых Хана Кураки скончалась в 25 лет. Тело девушки обнаружили в Токио, в апартаментах 29-летнего Шоты Тайры, работающего в хост-клубе и состоящего с ней в отношениях. Об этом написала газета The Tokyo Reporter со ссылкой на владельца заведения, где трудилась Кураки.

«Я глубоко опечален и убит горем известием о кончине Ханы Кураки», — приводит издание слова владельца клуба Сакито.

По его утверждению, связь Кураки и Тайры была токсичной, и девушка нередко жаловалась на проблемы в паре. Как сообщали инсайдеры, в июне Тайра резко надавил на газ, когда Кураки только садилась в машину. В итоге девушка выпала и ее протащило по тротуару вслед за автомобилем. Падение обернулось для нее тяжелыми травмами лица и челюсти.

После случившегося Кураки объявила о паузе в карьере. Кроме того, в открытый доступ попали документы, среди которых — внесудебные соглашения об урегулировании дел о нападении и краже, а также письмо с извинениями от Тайры.

Официальные причины смерти девушки пока не обнародованы.

Кураки родилась в префектуре Канагава. До дебюта в качестве актрисы фильмов для взрослых в 2024 году она подрабатывала ассистентом визажиста и парикмахера.

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