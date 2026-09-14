Пять партий получили заметный отрыв перед Единым днем голосования

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гаюк; 5-tv.ru

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Эксперты рассказали о главных итогах предвыборной кампании.

До Единого дня голосования остается совсем немного. В преддверии выборов специалисты Экспертного института социальных исследований обсудили расстановку политических сил, последние соцопросы и поделились финальными прогнозами.

«Уже пять партий демонстрируют явный отрыв от всех остальных. Показывает, что идеологическое поле сформировано, электоральное поле сформировано. Высокий интерес к выборам по нарастающей мы также фиксируем. Это значит, что все это является подтверждением предыдущих тезисов о работе политической системы», — сказал руководитель научного совета центра политической конъюнктуры Андрей Чеснаков.

Также участники круглого стола отметили, что практически все партии вели спокойную предвыборную кампанию, искали новые способы коммуникации с избирателями, в том числе и с молодым поколением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила, что полного перехода на дистанционное электронное голосование в России не будет. По ее словам, разные способы участия в выборах должны сохраниться, чтобы не ограничивать граждан одним форматом.

Памфилова подчеркнула, что онлайн-голосование является дополнением к существующим форматам, а не их заменой, и избиратель сам может выбирать удобный способ в зависимости от обстоятельств — например, проголосовать на участке с семьей или дистанционно, находясь вдали от дома.

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